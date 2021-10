Primavalle. Si staccano tondini di ferro da un palazzo comunale: danneggiata un’auto

Tragedia sfiorata a Roma in via Pietro Bembo, dove la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra 8/A e l’Autoscala AS/6 per un intervento di soccorso sulla facciata di un palazzo comunale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Primavalle

Dal palazzo si erano staccati alcuni tondini di ferro dall’armatura del cornicione di coronamento, cadendo sul tetto di una autovettura bucandolo e sulla via. Il personale durante l’intervento ha rimosso le ulteriori parti pericolanti e inibito il passaggio pedonale per diversi metri del marciapiede.

Sul posto anche la polizia urbana.

Foto in galleria