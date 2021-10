Intervento VVF nel pomeriggio alle ore 15.00 circa presso Castel S.Angelo per la rimozione di un nido di calabroni situato in zona a rischio per via del passaggio dei turisti.

Ad effettuare la bonifica del “cilindro” del castello sono intervenute le squadre 9A e SAF che con manovra ad alto contenuto tecnico hanno consentito la riapertura del sito turistico rimasto per qualche ora interdetto al passaggio.