Rinvenuti alimenti scaduti di validità, detenuti per la vendita e per la somministrazione al pubblico. Queste le operazioni che hanno interessato i Nas a Livorno e in Ciociaria.

I fatti

Nel secondo caso, i Carabinieri del Nas di Latina hanno svolto, nella provincia di Frosinone, un’attività che ha interessato un’azienda che si occupa della lavorazione di conserve e del commercio all’ingrosso di generi alimentari.

Nello specifico hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo 2.029 confezioni (da 1 kg ciascuna) di caramelle, scadute di validità da oltre tre mesi, destinate alla commercializzazione. Anche in questa circostanza, al titolare dell’azienda, è stata comminata una sanzione di tipo pecuniario.

