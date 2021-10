I Carabinieri della Stazione di Veroli, al termine di attività info-investigativa hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa, un 39enne incensurato della provincia di Napoli.

I dettagli

I fatti risalgono allo scorso maggio, quando una 23enne di Veroli, presentava presso la locale Stazione una denuncia contro ignoti circa due pagamenti, da lei disconosciuti, di euro 500 e di euro 1.350, effettuati dalla sua carta “Postepay Evolution”, sicuramente tramite l’acquisizione fraudolenta dei codici di sicurezza della stessa.

Dagli accertamenti esperiti dai militari operanti, emergeva che i pagamenti in questione erano confluiti su un conto gioco di una nota società di scommesse sportive online intestato al 39enne, il quale interpellato in merito, non forniva plausibili giustificazioni in merito ai fatti accaduti.