Disabili in casa: quali sono i vantaggi di un montascale

Un dispositivo che nasce per consentire a persone disabili o con ridotta mobilità di poter continuare a vivere all’interno della propria abitazione senza doverla abbandonare. Quando ci si trova in una condizione di disabilità, o semplicemente quando una persona anziana resta da sola e non è più del tutto autosufficiente, anche gli spazi di casa possono diventare un problema insormontabile.

Una delle soluzioni che vengono più comunemente prese per ovviare a tali criticità è il ricorso ad un montascale: un dispositivo che può essere installato dentro la propria abitazione o negli spazi comuni di un condominio per semplificare la vita di persone con ridotta mobilità. È classico l’esempio di un disabile costretto su una carrozzina, per il quale anche una semplice rampa di scale può diventare un ostacolo insormontabile.

Soprattutto negli anni passati, l’edilizia non teneva nella giusta considerazione queste esigenze (oggi il tema è molto più attuale e l’opinione pubblica maggiormente sensibilizzata). Per venire incontro ad una parte di popolazione che si trovata in queste difficoltà, sono state emanate diverse leggi, volte anche a garantire un sostegno economico, sotto forma di agevolazioni, per l’installazione di questi dispositivi.

Installare un montascale in casa

Analizzando i prezzi montascale ci si rende conto che questi possono arrivare ad essere anche piuttosto elevati; proprio per fare in modo che chiunque viva una condizione di necessità possa usufruire di questi dispositivi, si è pensato di predisporre agevolazioni sotto forma di bonus diretti o di detrazioni Irpef.

In questo modo è possibile installare un montascale in casa o nel proprio condominio avvalendosi di misure di sostegno previste. Quali sono i vantaggi di un dispositivo di questo genere? Su tutti il fatto di poter avere accesso alla propria abitazione, poter continuare a viverci superando gli ostacoli di una rampa di scale. Un montascale, o servoscala, può essere di due diverse tipologie:

Montascale a poltrona: caratterizzato da una semplice poltrona movibile, sulla quale la persona con limitata mobilità può sedersi per lasciarsi poi trasportare. Particolarmente adatto per persone anziane, senza patologie specifiche; Montascale a pedana: dispositivo più strutturato, caratterizzato da una pedana che può sollevare anche eventuali carrozzine o sedie a rotelle. Una variante più adatta per persone con disabilità più o meno gravi.

Questi i principali modelli di montascale, che possono essere visionati ed acquistati tramite realtà specializzate nel settore come ad esempio www.handicare-montascale.it. Il tutto potendo anche usufruire delle varie agevolazioni previste dalla normativa per acquisto di dispositivi di questo genere. Richieste che possono essere presentate da: