Nella notte del 13/10/2021 alle ore 23.00 circa la Sala operativa del Comando di Roma inviava la Squadra VF 9/A il Carro Autoprotettori l’ Autobotte/10A ed il Funzionario di Guardia, per un incendio di un autovettura all’interno di un condominio in via Rubra 246 (RM), zona Labaro.

Durante l’arrivo dei soccorsi l’incendio si era propagato anche agli spazi condominiali ed alle facciate di alcuni appartamenti coinvolgendo anche le utenze elettriche Acea ed Italgas.

Il personale VVF appena giunto sul posto provvedeva a soccorrere all’interno di un appartamento una persona disabile affetta da SLA collegata a delle apparecchiature salva vita che rischiavano di bloccarsi a causa della mancanza di energia elettrica.

Si richiedeva immediatamente l’arrivo del 118 e conseguentemente si spengeva l’incendio, per poi assistere il personale sanitario affinché la persona venisse trasportata al più vicino ospedale. Sul posto i Carabinieri, il 118 ed il personale ACEA e Italgas.

