Per motivi ancora da appurare, un’auto si è ribaltata in via di Tor Bella Monaca. Segnalate lunghe code per via dell‘incidente all’altezza di via di Torrenova e in direzione del Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma.

Incidente tra Tor Bella Monaca e Torrenova: auto ribaltata oggi

Un’auto si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi, 14 ottobre 2021. Poco fa, c’è stato un incidente tra Torrenova e Tor Bella Monaca, e al momento è segnalato traffico in direzione del GRA. Sul posto sono accorse le forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per la rimozione dei detriti, oltre che per i rilievi di rito.

Saranno proprio questi ultimi a chiarire la dinamica del sinistro. Ancora non è chiaro se vi siano feriti. A tal proposito e sulla situazione del traffico potrebbero seguire aggiornamenti a breve.

Foto di repertorio