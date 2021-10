Marconi, incendia cassonetti di rifiuti: pizzicato 29enne…

Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un cittadino indiano di 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, poiché ritenuto responsabile dell’incendio di diversi cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme, pochi minuti prima, in via Francesco Grimaldi, zona Marconi.

L’incendio

I Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incendio su disposizione della Centrale Operativa, hanno notato l’uomo, in atteggiamento sospetto, sulla stessa via, poco distante dal punto dove i Vigili del Fuoco erano già intenti a spegnere le fiamme che si erano sprigionate dai cassonetti, e lo hanno fermato per un controllo.

A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato il 29enne in possesso di 2 accendini, notando anche lievi bruciature alle sue mani e avvertendo provenire dai suoi abiti un forte odore di fumo.

Ad andare a fuoco sono stati 3 cassonetti per la raccolta indifferenziata, una campana per la raccolta del vetro, un cassonetto per la raccolta della carta e un contenitore per la raccolta di vestiti usati, ma le fiamme hanno coinvolto anche un monopattino elettrico e, parzialmente, un’autovettura, parcheggiati nelle vicinanze.

L’arrestato è stato trattenuto in caserma, in attesa di essere portato in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.