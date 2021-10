Nella serata di martedì, a Pignataro Interamna, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino, coadiuvati dai colleghi della Stazione di San Giorgio a Liri, traevano in arresto per resistenza a P.U., ricettazione e guida senza patente un 27enne residente in un Comune del Cassinate, già censito per gli stessi reati.

I fatti

In particolare il giovane veniva intercettato sull’autostrada A1 Roma-Napoli direzione nord, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Cassino, ove veniva segnalata un’autovettura Fiat Punto munita di GPS oggetto di un furto perpetrato lo stesso giorno a San Giorgio a Liri.

Nonostante i vani e reiterati inviti ad arrestare la marcia, lo stesso al casello autostradale di Cassino ha urtato la sbarra di uscita e dopo un prolungato inseguimento, nel corso del quale a velocità sostenuta tentava svariate e pericolose manovre evasive, veniva bloccato in Pignataro Interamna.

Immediatamente sottoposto a perquisizione, all’interno dell’autovettura veniva rinvenuto un involucro contenente un grammo di cocaina, sottoposta a sequestro, motivo per il quale veniva anche segnalato alla competente Autorità Amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto il 27enne è stato associato alla casa circondariale di Roma Rebibbia.

Foto di repertorio