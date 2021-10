L’inizio del campionato di serie C Gold laziale 2021/22 è ormai alle porte: si parte il prossimo weekend del 16 e17 ottobre 2021. ”Sarà un bel campionato, con squadre di vertice e ben attrezzate” come dichiarato dal numero 11 del Frassati Ciampino Basketball, Piero Mariani, che quest’anno sarà impegnato con la sua squadra nel girone A.

Chi è Mariani

Piero Mariani è un giocatore classe 1990 che vanta esperienze con Veroli (con la promozione in Legadue e Coppa Italia), Frosinone, Benevento, Viterbo, Sora, Albano (in serie C), e ora al Frassati Ciampino da ben 7 stagioni, con due promozioni fino alla C Gold.

Pre season

Le parole di Mariani sulla pre season del Frassati, che dovrà ancora fare a meno di Stefano Cecchetti per un problema al ginocchio: ”La nostra è stata una pre season con tante difficoltà a causa di qualche infortunio di troppo. Dal torneo ad Anzio, all’amichevole con Valmontone la settimana scorsa, ma nonostante tutto ci sono stati segnali positivi. Appena saremo tutti al completo potremo dire la nostra, come sempre”. E sul roster aggiunge: ”Il nucleo centrale è sempre lo stesso e abbiamo ragazzi molto giovani, che devono sicuramente crescere”.

Prima di campionato

Per il Frassati sabato 16 ottobre ci sarà l’esordio in campionato in trasferta al Palazzetto Claudio Spano – Roma, contro il San Paolo Ostiense. Queste le parole di Mariani sul primo avversario della stagione: ”Squadra che gioca insieme da anni: molto solida e con ottime potenzialità. Loi, Pedemonte, Amanti, sono ottimi giocatori ed esperti per questa categoria”.