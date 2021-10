Roma, zona San Cleto. Non si hanno più notizie di Alessio, 35 anni: l’appello per ritrovarlo

Si è allontanato da casa, in zona San Cleto, lo scorso 10 ottobre e da allora non si hanno più notizie di Alessio, di 35 anni. La madre ha lanciato un appello tramite la nota trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto?

Ecco qualche indicazione per ritrovare Alessio.

L’appello per ritrovare Alessio

Come riporta il sito ufficiale della trasmissione, “Alessio, 35 anni, una grande passione per il pugilato, vive con la madre a Roma, nel quartiere San Cleto. Domenica 10 ottobre, intorno alle 15, si è allontanato da casa a piedi e non è più rientrato. Di lui, da quel momento, non si sono più avute notizie. Ha con sé i documenti e anche il cellulare, che però risulta spento. Sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe avere bisogno di aiuto. Potrebbe essersi spostato a piedi o con i mezzi pubblici.”

Il 35enne è alto 177 cm, ha occhi castani, è rasato e come segni particolari ha un tatuaggio raffigurante un drago sulla gamba sinistra. Al momento della scomparsa, indossava un giubbotto grigio con cappuccio e una tuta da ginnastica nera.

Chiunque lo avvistasse, è pregato di allertare le Forze dell’Ordine.

Foto presa dal sito di Chi l’ha visto?