Si segnala la presenza di code sulla via Aurelia questa mattina, 14 ottobre 2021, a causa di un incidente.

Code per incidente sulla Aurelia

Code sulla via Aurelia da Malagrotta al GRA in entrata a Roma a causa di un incidente. Lo comunica Astral Infomobilità. Al momento, non si conoscono dinamica ed entità del sinistro stradale. Si raccomanda di procedere con cautela.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio