SR155 di Fiuggi. Code per incidente in località Paliano

Si segnala la presenza di code sulla SR 155 di Fiuggi questa mattina, 13 ottobre 2021, a causa di un incidente.

SR155 di Fiuggi, incidente in località Paliano

Ci sono code a causa di un incidente sulla SR155 di Fiuggi, in località Paliano, al km 50+000, in entrambe le direzioni. Attivo il senso unico alternato. Lo comunica Astral Infomobilità. Non si conoscono le dinamiche e l’entità dell’incidente.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio