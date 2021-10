Frosinone. Fiamme in un capannone industriale di via Le Lame

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Frosinone sono intervenuti in località Le Lame, a Frosinone, alle ore 05.00 circa di oggi, 13 ottobre 2021, per un incendio che ha interessato i pannelli di rivestimento di un capannone industriale in disuso.

Frosinone, incendio in località Le Lame

Giunti sul posto, i Vigili hanno provveduto allo spegnimento, evitando il propagarsi delle fiamme.

Sono intervenuti a supporto della squadra anche mezzi di supporto, una autoscala ed una autobotte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Non risultano persone coinvolte.