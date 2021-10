Si è tenuta ieri, 11 ottobre 2021, una lunghissima riunione della giunta dell’ARVU Europea, la storica associazione dei caschi bianchi romani, al termine della quale sono state deliberate due importanti decisioni.

Le decisioni

” Garantiremo la tutela dei lavoratori privi di green pass, dando mandato al nostro ufficio legale di ricorrere avverso sospensioni e/o mancate retribuzioni degli stessi”, dichiara il Presidente Mauro Cordova che aggiunge: ” Da informazioni in nostro possesso, il numero dei dipendenti capitolini che non possono o non vogliono procedere con una vaccinazione che ricordiamo essere non obbligatoria, sfiora le 6000 unità. Queste persone meritano tutela”.

Altra decisione storica, deliberata dalla giunta ARVU, è l’estensione della tutela legale, civile e penale agli appartenenti del nucleo famigliare degli associati “Anche questa una decisione storica” prosegue Cordova “Per la prima volta un associazione di categoria si prende totalmente cura delle famiglie dei propri associati”, concludono dall’ Arvu.

Foto di repertorio