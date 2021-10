Inizierà questo weekend la stagione di serie C Gold laziale 2021/22, che quest’anno vedrà 18 formazioni suddivise in due gironi da nove. ”Un campionato molto competitivo” come dichiarato dal coach di Civitavecchia, Ferdinando De Maria, che aggiunge: ”Mi aspetto una stagione molto intensa, sicuramente tosta perché le formazioni contro le quali andremo a giocare, Palestrina, Valmontone, Viterbo, Pass Roma, sono squadre di tutto rispetto”.

Pre season

La Cestistica Civitavecchia ha partecipato al “Trofeo Elisabetta Cerioli” svoltosi il 2-3 ottobre in via Filippo Tajani – Roma, casa del Vigna Pia, vincendo allo scadere, con un canestro di Spada con le Stelle Marine Ostia. Persa invece, la finale 1°-2° posto, con il punteggio di 71-47, contro il San Paolo Ostiense, altra formazione romana di C Gold. Sabato 9 e Domenica 10 ottobre è andato in scena al Pala Riccucci di Civitavecchia, il VII Memorial Mario Romano, che ha visto oltre ai padroni di casa, anche le formazioni di Viterbo, Frascati e la vincitrice Virtus Roma, che ha avuto la meglio sull’altra finalista della Tuscia. Un torneo in cui la squadra di De Maria è arrivata rimaneggiata, a causa di una partenza di stagione ritardata.

Lo stesso tecnico ha dichiarato: “Abbiamo iniziato la preparazione solo il 13 settembre. Una preparazione molto intensa che ci ha portato piccoli infortuni durante questo periodo. Al Memorial Mario Romano, non siamo riusciti a scendere in campo con tutta la rosa al completo: avevo infatti Campogiani, Bezzi, Gianvincenzi, Taisner e Setkic ai box. Quindi le partite sono state più che altro, partite per far sgambare quei pochi giocatori che erano rimasti, compresi tanti giovani”. E aggiunge: “Quuest’anno abbiamo un roster abbastanza giovane, con 2004, 2003 e un 2006 al seguito”.

Il Memorial Mario Romano

Nel Memorial Romano, la compagine rossonera ha fatto fatica contro due squadre di tutto rispetto: Virtus Roma, che per il tecnico De Maria è tra le predestinate al salto di categoria, e Frascati. Quest’ultima una formazione con “Giocatori del calibro di Bonessio, Bisconti, Giammò: hanno giocatori molto interessanti, anche dal punto di vista fisico e tecnico”. Queste le parole del coach di Civitavecchia, che sulla gara contro Frascati, aggiunge: “Una partita molto tirata dove abbiamo costretto coach Martiri a giocare tutte le sue carte al meglio, quindi i ragazzi hanno fatto un’ottima prova”.

Il primo avversario

Si è svolta invece, a fine settembre la prima amichevole per la Cestistica, in trasferta al Palamalé contro la Stella Azzurra Viterbo, che sarà anche il primo avversario di campionato della compagine di De Maria, che dichiara: “Unna squadra di tutto rispetto che, con l’aggiunta di Rubinetti e Cittadini rispetto al roster che avevano l’anno scorso, è cambiata tanto sotto il punto di vista offensivo, ma anche e soprattutto difensivo: una grande squadra”.

Il roster

Le parole del coach rossonero: “Noi come roster siamo una squadra abbastanza giovane, con lo zoccolo duro composto dai nostri ragazzi di Civitavecchia. Quali Spada, Bottone, Campogiani, Gianvincenzi, Bezzi e Bencini, più quattro under nostri e un 2003 da Tarquinia. Tre i giocatori presi da fuori: Preite che viene dalla C gold pugliese, Taisner che viene dalla serie B polacca e Setkic che è l’unica riconferma dell’anno scorso”.

New season

La formula del campionato C Gold 2021/22, vedrà le prime sei squadre di ogni girone (A e B) accedere alla fase promozione, incrociandosi con il girone opposto, mentre le restanti sei formazioni, accederanno ad un altro girone che vedrà una di esse retrocedere in serie C silver.

Il coach De Maria si augura di accedere alla seconda fase tra le squadre che si affronteranno per salire di categoria, e aggiunge: “Non abbiamo grandissime ambizioni, però sicuramente ci teniamo a fare un campionato dignitoso e a far divertire quel pubblico di Civitavecchia che finalmente potrà tornare a vedere i propri beniamini in palestra”.

Prossimi impegni

Appuntamento allora a Domenica 17 ottobre al Pala Riccucci per Civitavecchia – Viterbo. Palla a due fissata alle ore 18.00.