i militari della Compagnia di Pontecorvo, in tutte le articolazioni operative, hanno effettuato una serie di controlli straordinari del territorio, disposti da questo Comando Provinciale, che hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

– a Pontecorvo, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due minori extracomunitari ospiti di una casa famiglia di quel centro, per furto aggravato in concorso. L’attività di indagine ha consentito di identificare i ragazzi che, in diverse occasioni, avevano asportato da alcuni veicoli in sosta documenti e piccole somme di denaro;

– a Pignataro Interamna, i militari della Stazione di San Giorgio a Liri, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, un 30enne residente ad Aquino, già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un’autovettura risultata oggetto di furto avvenuto a Formia poche ore prima. Espletate le formalità di rito, il veicolo veniva restituito al legittimo proprietario mentre a carico dello stesso, ricorrendo i presupposti di legge, veniva altresì avanzata la proposta l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Pignataro Interamna tre anni;

– a Roccasecca, i militari della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà per violenza privata, una 28enne di origini rumene, residente in provincia di Roma. La vicenda è scaturita a seguito di denuncia da parte della vittima, un 50enne residente nel cassinate, nella quale riferiva che la donna, in forza di una pregressa relazione avuta con lo stesso, con la minaccia di danneggiargli l’autovettura e l’abitazione, cercava di farsi consegnare, per l’ennesima volta, denaro e altri beni materiali. A carico della 28enne è stata altresì avanzata la proposta per l’applicazione del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Roccasecca.

– i militari della Stazione di Aquino, unitamente a quelli dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone di età compresa tra i 20 ed i 28 anni, tutti residenti a Pontecorvo e incensurati, fatta eccezione per il 28enne censito per reati contro il patrimonio, poiché resisi responsabili dei reati di lesioni personali, danneggiamento e violazione di domicilio in danno di due fratelli di origine libanese di 22 e 24 anni residenti a Pontecorvo.

I militari operanti, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sul numero unico di emergenza 112, si sono portati presso l’abitazione delle vittime ed hanno accertato che gli indagati, dopo aver danneggiato le autovetture e l’abitazione dei fratelli, li hanno violentemente aggrediti con schiaffi e pugni, tanto che uno di loro è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino dove è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Al momento si sconoscono i motivi della feroce aggressione.