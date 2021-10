Nel Lazio il 90% degli adulti è vaccinato contro il Coronavirus

GREEN PASS; D’AMATO: “NESSUN CAOS, NEL LAZIO 90% ADULTI VACCINATO. ORA E’ MOMENTO DELLA CONCRETEZZA”

“Non c’è nessun caos sul Green Pass. Nel Lazio il 90% della popolazione adulta ha completato l’iter della vaccinazione. In tanti hanno agito con grande senso di responsabilità: le aziende sono organizzate, e i cittadini sono consapevoli ed informati. Ora è il momento della concretezza per sostenere in sicurezza la ripartenza”.