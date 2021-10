La prima di campionato di serie C silver laziale (girone B), vede subito il derby tra Frosinone e Cassino al Palasport Città di Frosinone.

La partita

Ospiti subito avanti sin dalle prime battute, registrando un vantaggio in doppia cifra a fine primo quarto (13-25) grazie ai due senior Niccolai e Ceccarelli, 16 punti in due dopo la prima frazione di gioco. I padroni di casa riducono il gap iniziale con secondo quarto più aggressivo e il neo acquisto Leoni sempre sul pezzo: 16 punti per lui già a metà gara, ma con tre falli già spesi, l’ultimo dei quali a 41 centesimi di secondo allo scadere del secondo periodo. Male invece il terzo quarto, con un Frosinone che fa registrare solo 9 punti a referto contro i 15 dei ragazzi di Nardone. Più equilibrata invece, l’ultima frazione di gioco (parziale 23-20), dove per la squadra di Calcabrina hanno pesato molto i falli personali. Cassino al contrario non è arrivata neanche a ”bonus”: solo tre falli complessivi del team nell’ultimo tempo. Risultato finale 81-72 a favore degli ospiti.

Commento del coach ospite

A fine gara, il commento a caldo del neo coach di Cassino, Fabio Nardone sulla vittoria della sua squadra: “Veniamo da una settimana difficile: di solito difendiamo anche meglio, ma si è visto che gli strattoni che abbiam dato alla partita, ci sono stati quando abbiamo alzato il livello difensivo”. Sui ragazzi che oggi si sono impegnati molto, aggiunge: “Manca un po’ di fluidità, però la prima di campionato è difficile acquisire tutto. Mi è piaciuto che hanno tenuto sempre in controllo la partita e questa è una prova di piccola maturità, nonostante abbiamo una squadra giovane”.

Tabellini

Scuola Bk Frosinone: Lepre, Iaboni n.e., Schiavetta n.e., Renzi, Leoni 18, Efficace 13, Stazi 9, Rocchi (cap) 16, Calicchia 5, Senghor, Pasqualoni 5, Lepore 6. Coach: Calcabrina, Ass: Gattabuia.

Bk Cassino: Bullock 14, Yabre 22, Pagano (cap) 3, Fionda, D’Aguanno, Buzzanconi, Niccolai 17, Ceccarelli 19, Papa 2, Lena n.e., Pignatelli 4, Tomassi n.e. Coach: Nardone.

Arbitri: Catapan VM – Augelli F, entrambi del gap di Latina

Prossimi impegni per le due compagini

Frosinone sarà impegnata in trasferta sul campo della squadra romana Uisp XVIII, in via della cellulosa. Esordio casalingo invece, per Cassino che ospita la Nuova Lazio Pallacanestro. Entrambe le gare si disputeranno domenica 17 ottobre.