Coronavirus, Lazio. Il bollettino di oggi, 9 ottobre: ecco tutti i dati

Coronavirus, Lazio. I dati di oggi

Coronavirus: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 8.572 tamponi molecolari e 14.128 tamponi antigenici per un totale di 22.700 tamponi, si registrano 230 nuovi casi positivi (-64) in calo rispetto a sabato scorso 2 ottobre (-116), 3 i decessi ( = ), 358 i ricoverati (+8), 52 le terapie intensive (+1) e 244 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,0%. I casi a Roma città sono a quota 107”.

***Campagna vaccinale: superate 8,4 milioni di somministrazioni. Raggiunto 90% della popolazione adulta e oltre 83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

***Terza dose: superate le 30 mila dosi complessive. prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.

***Terza dose: Da lunedì sarà possibile prenotarsi per il richiamo anche gli over 60 purché trascorsi 180 giorni dalla seconda dose. Sempre da lunedì nelle farmacie sarà possibile trovare anche il vaccino Pfizer.

***Terza dose: al via le vaccinazioni per gli operatori sanitari così come individuati dalla circolare del Ministero della Salute del 27 settembre 2021: si parte con over 60 ad alto rischio di esposizione e comorbidità.

***Terza dose: iniziata la somministrazione di vaccino covid a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi.

***Vaccino antinfluenzale: partite le vaccinazioni. vaccino gratuito per gli over 60, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, e i donatori di sangue. Gratuito anche per bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Contattare il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta per le prenotazioni.

I dati dalle ASL Roma

* Asl Roma 1: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 2: 40 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 12 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I dati dalle province

***Nelle province si registrano 60 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Latina: si registrano 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Rieti: si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Viterbo: si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.”

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.