Tempo in miglioramento per l’inizio della settimana sulle province di Roma e Frosinone. Dopo una settimana prettamente autunnale e caratterizzata dal ritorno massivo delle piogge, nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 ottobre 2021 ci sarà il ritorno del sole, con le temperature che tuttavia non arriveranno a toccare i venti gradi centigradi nemmeno nelle ore più calde della giornata. Sarà una due giorni caratterizzata da un cielo terso, con qualche piccolo accenno di variabilità che, ad ogni modo, non scalfirà il quadro generale.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 ottobre 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 11 ottobre:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 10° C; max 17° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 12 ottobre:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Nuvoloso per velature estese

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 9° C; max 19° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 11 ottobre:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 7° C; max 18° C. Venti: deboli

Martedì 12 ottobre:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Nuvoloso per velature estese

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 7° C; max 18° C. Venti: deboli