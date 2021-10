Probabilmente gli è stato fatale un malore ancor prima dell’incidente, che sarebbe stato dunque una diretta conseguenza il 33enne Andrea Meoni. L’uomo, a bordo della sua auto, una Fiat Punto, è scivolato in una scarpata con il mezzo.

Incidente a Santa Maria di Galeria: morto il 33enne Andrea Meoni

Un incidente mortale dunque quello registrato intorno alle 8:00 della mattina di oggi, venerdì 8 ottobre 2021. L’uomo avrebbe perso il controllo della vettura in seguito a un malore e per questo è finito con la stessa in una scarpata, in zona Santa Maria di Galeria, Roma nord.

Tuttavia, a stabilire non solo l’esatta dinamica del sinistro, ma anche le eventuali cause del malore che hanno colpito lo sfortunato giovane, saranno i rilievi di rito, già fatti dagli agenti della Polizia Locale di Roma, accorsi sul posto.

Proseguono le indagini. Cordoglio intanto per la tragica morte di un giovane. La redazione si stringe al dolore di amici e famigliari del ragazzo.