Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, lunedì 11 ottobre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Fontana Liri : frazione Starnella, località Fontana Liri Superiore

: frazione Starnella, località Fontana Liri Superiore Comune di Rocca d’Arce : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Comune di Santopadre: intero territorio comunale

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nel tardo pomeriggio della stessa giornata (salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

