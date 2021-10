CORONAVIRUS: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU 12.138 TAMPONI MOLECOLARI E 12.453 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 24.591 TAMPONI, SI REGISTRANO 294 NUOVI CASI POSITIVI (-6), 3 I DECESSI (+1), 350 I RICOVERATI (-12), 51 LE TERAPIE INTENSIVE (-2) E 286 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È ALL’1,1%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 136. DIMINUISCONO CASI E TERAPIE INTENSIVE, INCIDENZA IN CALO DI 6 PUNTI RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE A 34.65 SU 100MILA ABITANTI”.

*** TERZA DOSE: SUPERATE LE 30 MILA DOSI COMPLESSIVE. PRENOTAZIONI SU HTTPS://PRENOTAVACCINO-COVID.REGIONE.LAZIO.IT/MAIN/HOME, INSERENDO IL NUMERO DELLA TESSERA SANITARIA, E SCEGLIENDO IL CENTRO VACCINALE O LA FARMACIA VICINO CASA. CHI VUOLE PUÒ FARE LA TERZA DOSE DEL RICHIAMO DAL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA CONTATTANDOLO DIRETTAMENTE.

*** TERZA DOSE: AL VIA LE VACCINAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI COSÌ COME INDIVIDUATI DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 27 SETTEMBRE 2021: SI PARTE CON OVER 60 AD ALTO RISCHIO DI ESPOSIZIONE E COMORBIDITÀ.

*** TERZA DOSE: OVER 80 CHE HANNO EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DA ALMENO 180 GIORNI POSSONO PRENOTARE LA TERZA DOSE.

*** TERZA DOSE: INIZIATA LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINO COVID A DOMICILIO PER TUTTI COLORO CHE HANNO FATTO A CASA LE PRECEDENTI DOSI.

*** VACCINO ANTINFLUENZALE: PARTITE LE VACCINAZIONI. VACCINO GRATUITO PER GLI OVER 60, PER LE CATEGORIE A RISCHIO, GLI OPERATORI SANITARI, LE FORZE DELL’ORDINE, E I DONATORI DI SANGUE. GRATUITO ANCHE PER BAMBINI DAI 6 MESI AI 6 ANNI. CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA O IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA PER LE PRENOTAZIONI. È MOLTO IMPORTANTE VACCINARSI CONTRO L’INFLUENZA STAGIONALE, PER EVITARE COMPLICAZIONI.

***CAMPAGNA VACCINALE: SUPERATE 8,4 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI. RAGGIUNTO 90% DELLA POPOLAZIONE ADULTA E OLTRE 83% DI OVER 12 CHE HANNO CONCLUSO IL PERCORSO VACCINALE. LAZIO PRESENTA TASSI DI COPERTURA VACCINALE TRA I PIÙ ALTI IN EUROPA.

***

***Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Coronavirus: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 12.138 tamponi molecolari e 12.453 tamponi antigenici per un totale di 24.591 tamponi, si registrano 294 nuovi casi positivi (-6), 3 i decessi (+1), 350 i ricoverati (-12), 51 le terapie intensive (-2) e 286 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 136. Diminuiscono casi e terapie intensive, incidenza in calo di 6 punti rispetto alla settimana precedente a 34.65 su 100mila abitanti”.

*** Terza dose: superate le 30 mila dosi complessive. Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.

*** Terza dose: al via le vaccinazioni per gli operatori sanitari così come individuati dalla Circolare del Ministero della Salute del 27 settembre 2021: si parte con over 60 ad alto rischio di esposizione e comorbidità.

*** Terza dose: Over 80 che hanno effettuato la seconda dose da almeno 180 giorni possono prenotare la terza dose.

*** Terza dose: Iniziata la somministrazione di vaccino Covid a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi.

*** Vaccino antinfluenzale: partite le vaccinazioni. Vaccino gratuito per gli over 60, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, e i donatori di sangue. Gratuito anche per bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Contattare il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta per le prenotazioni. È molto importante vaccinarsi contro l’influenza stagionale, per evitare complicazioni.

***Campagna vaccinale: Superate 8,4 milioni di somministrazioni. Raggiunto 90% della popolazione adulta e oltre 83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

* Asl Roma 1: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 49 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

***Nelle province si registrano 68 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Latina: si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Rieti: si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Viterbo: si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.”

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.