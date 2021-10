Nemi, l’Amministrazione Bertucci a tutela dell’ambiente

Verranno consegnate entro l’anno un raccoglitore dell’olio esausto domestico ad ogni famiglia Nemese.

L’Amministrazione comunale Bertucci ha partecipato alla giornata nazionale di Legambiente Puliamo il Mondo organizzando un grande evento con le scuole di Nemi annunciando inoltre l’importante lavoro per consegnare entro l’anno un raccoglitore dell’olio esausto domestico ad ogni famiglia Nemese.

Negli incontri il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci ha parlato dell’importanza della tutela dell’ambiente e del territorio puntando alla raccolta differenziata e al recupero corretto dei rifiuti. Per questo l’Amministrazione ha lavorato per dotare entro l’anno di un comodo contenitore con imbuto al fine di facilitare la raccolta e il conferimento presso i punti dislocati nel territorio in Piazza Roma, Piazza De Sanctis (angolo via delle Violette) e Piazza Romanella.

In queste aree sono stati collocati anche i raccoglitori dei farmaci scaduti e delle pile esauste.

Abbiamo voluto – dichiara il sindaco di Nemi Alberto bertucci – annunciare questa importante iniziativa proprio durante la giornata nazionale di Legambiente Puliamo il mondo davanti ai ragazzi delle scuole di Nemi.

E’ stato un modo – continua Bertucci – per raccontare l’impegno di questa Amministrazione verso la tutela e il rispetto del territorio che ormai da anni è al centro delle nostre attività. Il corretto smaltimento dell’olio esausto consente un netto miglioramento del funzionamento dei nostri depuratori e attraverso questa raccolta viene rigenerato per diventare un ottimo prodotto per l’industria.

Sono lieto – conclude il Sindaco alberto Bertucci – che l’amministrazione ha raggiunto un altro obiettivo strategico a favore dell’ambiente. Dopo l’avvio della raccolta differenziata porta a porta che ha raggiunto più del 70% ora partirà ufficialmente la raccolta di un’altra frazione importante di rifiuti domestici.