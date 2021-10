La scorsa notte, a Fiuggi, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere reati inerenti l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti i Carabinieri della locale Stazione, nei pressi della stazione ferroviaria dismessa, hanno controllato un 17enne di cittadinanza rumena, domiciliato nella città termale.

Cosa è successo

I militari operanti notando l’atteggiamento sospetto del ragazzo, già censito per reati contro il patrimonio, lo sottoponevano a perquisizione personale che consentiva il rinvenimento di tre dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish per circa 4 grammi.

I Carabinieri si portavano anche presso l’abitazione del giovane per effettuare una perquisizione domiciliare che dava riscontro positivo in quanto in un cassetto nella camera da letto veniva trovato un panetto di hashish di circa 80 grammi, nonché materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento di sostanze stupefacenti, compresi due bilancini elettronici di precisione.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il 17enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti).