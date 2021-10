Un altro integratore si aggiunge alla lista di quelli richiamati a oggi. E’ stato infatti pubblicato sul sito internet della catena dei supermercati Esselunga, alla voce “Allerte e richiami”, un avviso di richiamo di quattro lotti dell’integratore alimentare RefluMed, confezioni da 10 e 20 stickpack, distribuito dall’azienda Named srl, con sede in Via Lega Lombarda, 33, 20855 Lesmo, in provincia di Monza e della Brianza in Lombardia, per la “presenza di ossido di etilene e 2-cloroetanolo in uno degli ingredienti utilizzati nella formulazione.

” I prodotti interessati sono REFLUMED – Gusto Ananas – 10 stick lotto 200187 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 03/2022, REFLUMED – Gusto Ananas – 20 stick lotto 200188 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 03/2022, lotto 200189 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 03/2022, lotto 200451 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 09/2022. L’integratore alimentare in questione è stato prodotto dall’azienda Naned nello stabilimento di Via Volta 2/A a Trezzano S. N. in provincia di Milano.

L’azienda precisa nella nota che il richiamo a scopo cautelativo, si è reso necessario, in attesa dei risultati analitici sul prodotto finito. Rimane a completa disposizione dei clienti il numero verde 800/921129. Reflumed ananas è un integratore alimentare indicato per il trattamento e la prevenzione del reflusso gastroesofageo e dei sintomi correlati, quali bruciore, esofagite, dolore epigastrico, tosse e infiammazione laringoaringea.

Utile anche in prevenzione, nelle situazioni che possono indurre irritazioni della mucosa. A scopo puramente precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda chiunque fosse in possesso del prodotto, appartenente ai lotti segnalati, di non consumarlo e di renderlo al punto vendita.