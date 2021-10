Ecco un webinar live gratuito il cui scopo è quello di dare una mano a chi, in questo momento di difficoltà, è in cerca di lavoro.

Webinar “Fatti Assumere”: ecco le info

FATTI ASSUMERE: il primo webinar che infrange i dogmi sui metodi classici di ricerca del lavoro.

È risaputo che per trovare lavoro devi:

– mandare curriculum a pioggia

– chiedere in giro ad amici e parenti

– frequentare circoli, locali, palestre, per aumentare il giro di conoscenze

– iscriverti a siti di ricerca lavoro, gruppi social, agenzie interinali, scaricare app

– fare tanta formazione per “aumentare le tue skills”

– accettare “briciole” perché “intanto entri in azienda”

– fare stage nella speranza di…

– accendere ceri votivi a divinità cristiane o pagane

…E se non fosse (più) vero?

Ci hai mai pensato?

E se ci fosse un metodo più semplice e divertente che ti permette, ancora prima di mettere piede in azienda, di far desiderare al tuo futuro capo di conoscerti?

Esiste un modo per fare “scalpore” al punto che il tuo capo abbia voglia di parlare di te a tutti in azienda ?

Scrivere ed inviare curriculum è noioso e ripetitivo, sia per te, sia per chi ne legge decine al giorno.

Semplicemente, smetti di farlo.

FATTI ASSUMERE.

Smetti di fare quello che fanno tutti, rompi gli schemi e divertiti!

In FATTI ASSUMERE scoprirai:

-il falso mito del curriculum “perfetto”

-perché l’invio del curriculum ti fa trovare con difficoltà un lavoro (o non trovarlo affatto)

-come mai le aziende cestinano il tuo curriculum ancora prima di leggerlo

-cosa è la “Barriera dei 15 secondi” e perché devi assolutamente superarla

-il “metodo vitruviano”: lo sconosciuto elemento usato da Leonardo da Vinci per farsi assumere dalle principali corti italiane, spazzando via la concorrenza di personaggi come Michelangelo e Raffaello. Il metodo che ti permette di emergere dalla massa dei curriculum simili al tuo e trovare il lavoro dei tuoi sogni.

Diretta Webinar 18 ottobre 2021 ore 18:00

PRENDI QUI IL TUO BIGLIETTO GRATUITO

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fatti-assumere-181671583597