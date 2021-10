Domenica 10 ottobre torna l’appuntamento con #VIALIBERA, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti. Un anello stradale di circa 15 km sarà chiuso al traffico dalle 10 alle 19, con tante iniziative, eventi e attività lungo il percorso, finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile.

Le strade chiuse nel fine settimana

Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via del Corso, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Celio Vibenna e via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni, via di Santa Bibiana, via Tiburtina (fino a via dei Reti), viale delle Terme di Caracalla, via di Porta San Sebastiano e via Appia Antica.

Questo fine settimana a #ViaLibera si aggiungerà anche il percorso pedonale turistico da Termini ai Fori Imperiali. La sperimentazione, partita lo scorso mese di settembre, prevede la creazione di un collegamento pedonale diretto tra il nodo centrale della stazione Termini e l’area archeologica dei Fori, passando per il quartiere Monti. Sul percorso, sia sabato 9 che domenica 10 ottobre, sono previste anche due visite guidate, rispettivamente alle 10:30 e alle 15:30.

Il progetto di #ViaLibera è promosso da Roma Capitale, coordinato dall’Assessorato alla Città in Movimento con gli Assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilità ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunità solidale, con la collaborazione dei Municipi e della Polizia Locale, curato da Roma Servizi per la Mobilità e Zètema.

Tutte le informazioni su #ViaLibera e sul nuovo itinerario pedonale Termini-Fori sono disponibili sulla pagina dedicata del portale di Roma Capitale e sul sito di Roma Servizi per la Mobilità.