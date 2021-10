Code sul Tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e Portonaccio verso la Tangenziale Est a causa di un tamponamento tra più veicoli in galleria, come comunicato da Astral Infomobilità.

VIABILITÀ, ASTRAL INFOMOBILITÀ: CODE SU TRATTO URBANO A24 PER INCIDENTE

Sul posto si è recato il personale addetto alla rimozione dei detriti e alla gestione della viabilità, che al momento risulta essere congestionata.

Anche le forze dell’Ordine sono a lavoro per eseguire i rilievi rituali al fine di comprendere quale sia stata l’esatta dinamica del tamponamento.

Non risulta ancora chiaro se anche i soccorsi si siano recati sul posto perché vi siano stati feriti, ma l’ipotesi non è da escludere e a tal proposito, così come su sul versante viabilità e traffico, potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo dunque che al momento sono presenti code a Roma, sul Tratto Urbano della A24, tra via Fiorentini e Portonaccio, verso la Tangenziale Est a causa di un tamponamento tra più veicoli in galleria.