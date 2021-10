La scorsa sera, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone hanno arrestato un romano di 31 anni, sorpreso a danneggiare l’auto del fratello della sua compagna, che si era opposto alla loro relazione. Il fatto è avvenuto a Tor Sapienza.

L’episodio

No, non è il livello bonus di Street Fighter II in cui lo scopo era distruggere completamente un’auto a calci e pugni, ma la dura realtà. Anche se nel gioco non era previsto l’utilizzo di armi, come quanto avvenuto una sera fa a Roma, Tor Sapienza.

I militari sono infatti intervenuti a seguito di una richiesta giunta al 112, in via Giorgio Morandi, con una mazza da baseball, l’autovettura in uso al fratello della compagna, era stata danneggiata: in frantumi il parabrezza, colpiti il cofano e la fiancata sinistra.

I Carabinieri hanno accertato che il motivo del gesto sarebbe riconducibile ad una lite dovuta al fatto che il fratello della donna si opponeva alla loro relazione.

L’accusa

L’uomo è stato arrestato e accompagnato presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo. Dovrà difendersi dall’accusa di danneggiamento aggravato.

Foto di repertorio