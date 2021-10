Stavano svolgendo il consueto servizio di pattugliamento, gli agenti motociclisti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale, quando hanno notato su via Tuscolana, all’altezza di Viale Giulio Agricola, un uomo a bordo di un motociclo honda sh 150 che, alla vista degli operanti, ha improvvisamente effettuato una manovra per immettersi sulla pista ciclabile.

La vicenda

Il quarantanovenne italiano, nonostante l’alt intimato dalla pattuglia, proseguiva la marcia, ma il suo tentativo di fuga è stato subito interrotto dagli agenti, che lo hanno prontamente fermato. A seguito degli accertamenti svolti è stato possibile appurare la provenienza furtiva del veicolo.

Per tale motivo, oltre alle sanzioni per non essersi fermato all’alt, per guida senza patente e senza copertura assicurativa, l’uomo è stato denunciato per ricettazione.

Il mezzo, la cui denuncia di furto risale al mese di aprile 2021 nel quartiere Prenestino, è stato posto sotto sequestro.