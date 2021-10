Roma, centro storico. Si rifiuta di indossare la mascherina su un bus: multato 30enne

I fatti sono avvenuti alcuni giorni fa, quando una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale, durante uno dei consueti servizi di controllo nel Centro Storico, è stata fermata in via del Tritone dal conducente di un bus ATAC, linea 85, che ha richiesto il loro intervento per un passeggero che si rifiutava ripetutamente di indossare la mascherina a bordo del mezzo pubblico.

Roma, multato 30enne: non voleva indossare la mascherina sull’autobus

Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno identificato e sanzionato il cittadino di nazionalità italiana di 30 anni, subito sceso dal mezzo, permettendo così al bus di proseguire la sua corsa senza interruzione.