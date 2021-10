Facebook, Instagram e Whatsapp down. Tutti i social controllati da Zuckerberg sono momentaneamente inutilizzabili.

Cosa sta succedendo oggi 4 ottobre 2021 in tutto il mondo?

I principali social sono tutti down e tutti gli utenti si stanno riversando su Telegram e Twitter. Certo, la coincidenza con la fine delle elezioni e con il boom (anche social) delle ricerche degli utenti su chi le ha vinte, fa storcere il naso a più di qualcuno.

Al momento, non si conoscono ancora le cause del down di tutti i social in orbita Zuckerberg. Sta di fatto che negli ultimi minuti sono più di 5000 le segnalazioni di problemi verificatesi su Down Detector.

Dalle 17 di oggi sono iniziati i problemi e alle ore 17:55 non sembra siano stati ancora risolti. Molte meno le segnalazioni riguardanti Facebook Messenger, ma anche la app sembra avere dei problemi.

Più di 15mila le segnalazioni per i malfunzionamenti di Instagram, che è anche notoriamente uno dei più usati. Più di 36mila invece le persone che hanno avuto problemi con Whatsapp, che è il primo sistema di messaggistica, consolidato ormai da anni. Insomma, se avete inviato un messaggio e vedete la rotellina girare non è un vostro problema di connessione.

I problemi più segnalati poco prima delle 18 su Down Detector

Facebook down: Sito web 69% Connessione server 18% App 13% Facebook Messenger down: Invio di messaggi 44%

Connessione server 44% Sito web 13%

Instagram down:

App 44%

Connessione server 30%

Caricamento 27%

Whatsapp down:

App 35%

Invio di messaggi 35%

Connessione server 30%

Aggiornamento ore 18:00

A distanza di circa un’ora dai problemi, la situazione non ha ricevuto nessun miglioramento. Su Twitter, intanto, sono finiti in tendenza i seguenti hashtag: #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown. Ancora non vengono rilasciate dichiarazioni e/o comunicazioni ufficiali in merito e come sempre si apre il toto ipotesi su cosa stia avvenendo. Se si tratti di un attacco hacker o altro, non lo sappiamo.

Ciò che è certo è che nonostante i social vadano giù anche con abbastanza frequenza, di solito i problemi vengono risolti in pochi minuti. E non è questo il caso e quindi gli utenti si stanno preoccupando. La situazione sembra non riguardare solo l’Italia, come sempre accade.

Potrebbero seguire aggiornamenti.