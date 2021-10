Arianespace lancia il satellite GSAT-24 per NSIL con Ariane 5

NewSpace India Limited (NSIL), una società del governo indiano sotto il Dipartimento dello Spazio (DOS), ha scelto Arianespace per lanciare il suo satellite per telecomunicazioni GSAT-24.

Il satellite sarà messo in orbita durante una missione Ariane 5 prevista per il primo trimestre del 2022

GSAT-24 sarà il 25° satellite indiano orbitato da Arianespace, evidenziando una partnership eccezionale.

Il 28 settembre 2021, NewSpace India Limited (NSIL) ha affidato ad Arianespace il lancio del suo satellite per telecomunicazioni GSAT-24. Il lancio di GSAT-24 è previsto nel primo trimestre del 2022, dal Guiana Space Center, lo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, su una delle sette missioni Ariane 5 rimaste da eseguire con il lanciatore per carichi pesanti.

Questo satellite in banda Ku è un satellite per comunicazioni di classe 4 tonnellate costruito dall’Indian Space Research Organization (ISRO) e sarà posizionato in Geostationary Transfer Orbit (GTO). Una volta in orbita, GSAT-24 fornirà servizi televisivi, di telecomunicazioni e di trasmissione di alta qualità. Il satellite GSAT-24 è la “1st Demand Driven communication satellite mission” intrapresa da NSIL.

“Siamo lieti che NSIL, per la prima volta dalla sua creazione nel marzo 2019, abbia affidato ad Ariane 5 un nuovo satellite GTO da consegnare”, ha dichiarato Stéphane Israël, CEO di Arianespace. “Questo contratto è una nuova pietra miliare nella partnership di lunga data che collega Arianespace all’India e alla sua agenzia spaziale ISRO, iniziata nel 1981 con il nostro primo successo congiunto: il satellite APPLE, lanciato su un Ariane 1.

Abbiamo effettuato con orgoglio 24 lanci per l’India, continuamente e supportando con successo le sue istituzioni, le imprese e le esigenze della popolazione. Siamo entusiasti di vedere questo lancio imminente consolidare il nostro rapporto, che è una strada a doppio senso, con i lanciatori indiani che hanno orbitato attorno ai satelliti europei”.

Foto di repertorio