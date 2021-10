Orrore ad Ostia, uomo trovato senza vita dentro un locale

La pista più accreditata, al momento, sarebbe quella legata al suicidio. È successo nella giornata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, all’interno di un locale di Ostia.

Trovato senza vita dentro un supermercato

Tragedia nella mattinata di oggi, ad Ostia. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, dentro un supermercato della cittadina è stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo di circa 40 anni.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine, ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il locale è stato prontamente chiuso per consentire al personale autorizzato di effettuare tutti i rilievi del caso.

Foto di repertorio.