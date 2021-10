La Asl Roma 5 aderisce alla 29°settimana mondiale dell’allattamento al seno (dall’1 al 7 ottobre) e lo promuove tutto l’anno con iniziative e attività di formazione: per questa edizione 2021 si scende in piazza, tra le persone, con gazebo informativi e spalanca le porte dei Consultori.

DOVE E QUANDO?

Lunedì 4 ottobre Palombara Sabina – dalle 9:30 alle 12:30 Consultorio familiare Casa della Salute

Martedì 5 ottobre Valmontone dalle 9:30 alle 13:00, Municipio di Valmontone, Piazza Giusto de Conti

Martedì 5 ottobre Guidonia Montecelio dalle 9.30 alle 12.30 presso il centro commerciale “Tiburtino”

Mercoledì 6 ottobre Tivoli ore 9:30 12:30, salita del parcheggio davanti all’ospedale

Mercoledì 6 ottobre Palestrina ore 9:30 12:30, Piazza Pierluigi da Palestrina

Giovedì 7 ottobre Fonte Nuova dalle 9:30 alle 12:30, area antistante sede Consultorio familiare, via IV Novembre, 2

Giovedì 7 ottobre Monterotondo dalle 9:30 alle 12:30, Consultorio familiare, via dell’Aeronautica

Venerdì 8 ottobre Zagarolo dalle 9.30 alle 13:00 piazza dell’Indipendenza

Venerdì 8 ottobre Colleferro dalle 9:30 alle 13:00, Municipio di Piazza Italia 9.30 13

“Promuovere e sostenere l’allattamento al seno – spiegano i responsabili dei servizi dei Consultori Dr.ssa Loredana Masi e del Punto Nascita di Tivoli Dr. Valerio Napolitano – è il nostro desiderio più grande per tutte le famiglie. I vantaggi sono indiscutibili: è sempre pronto, è caldo, protegge dalle infezioni e dalle allergie e aiuta nello sviluppo psicomotorio del neonato ma aiuta anche la mamma per la prevenzione della depressione post-partum. Il latte materno aiuta inoltre nello sviluppare il legame madre-figlio. Da qui si intuiscono quindi i vantaggi per l’intero nucleo familiare in cui anche il padre gioca un ruolo da non sottovalutare se si pensa soprattutto al rebonding che non è solo a carico della madre“.

Il tema della 29° SAM2021 che, rientra nella seconda area degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030), è : “Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere” e ci ricorda che l’allattamento è determinante per la sopravvivenza, per la salute e per il benessere delle donne, dei bambini e delle nazioni, e che è imprescindibile proteggerlo in tutto il mondo.

Obiettivi della 29ma Settimana Mondiale per l’allattamento:

INFORMARE le persone sull’importanza di proteggere l’allattamento

RADICARE l’idea che sostenere l’allattamento è una questione di salute pubblica fondamentale

ALLEARSI con i singoli e con le organizzazioni per avere un impatto più elevato

ATTIVARE azioni concrete di protezione dell’allattamento volte a migliorare la salute pubblica

Le iniziative di promozione dell’allattamento al seno nella ASL Roma5

La ASL Roma 5 promuove, sostiene e protegge l’allattamento al seno nei Punti Nascita e nei Consultori familiari attraverso:

Formazione di tutto il personale dei Consultori e dei reparti di Ostetricia e Pediatria

(Corso Pratico di counselling secondo il Modello OMS/UNICEF 20 ORE) (corso OMS)

Modello OMS/UNICEF 40 ore

Rooming-in presso il Punto Nascita dell’Ospedale di Tivoli, allattamento in reparto di patologia neonatale in spazi dedicati con poltrone specifiche, sostegno alle mamme con bambini ricoverati, facilitazione del bonding con persistenza del neonato sull’addome materno per tempi non standardizzati se non nel caso di patologia

I CONSULTORI FAMILIARI DELLA ASL ROMA 5

https://www.aslroma5.info/web/dedicato-a/donne/consultori-familiari