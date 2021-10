Dramma a Velletri, morti marito e moglie: ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia a Velletri dove sono morti marito e moglie. L’ipotesi sarebbe quella di omicidio-suicidio ma, al momento, non si escluderebbe nessuna ipotesi.

Dramma a Velletri

Un dramma senza fine nella cittadina dei Castelli Romani. Nella giornata di oggi, sabato 2 ottobre 2021, a Velletri sono morti marito e moglie. Secondo quanto trapela, un uomo di 72 anni si sarebbe lanciato dalla finestra dal terzo piano di un’abitazione.

Sul posto, intervenuto il personale sanitario del 118, sarebbe partita la corsa contro il tempo per portare la vittima in ospedale ma sarebbe morto poco dopo.

All’interno dell’abitazione sarebbe stato trovato anche il corpo della moglie senza vita. L’ipotesi più accreditata, come detto in precedenza, sarebbe quella dell’omicidio-suicidio, ma al momento le autorità hanno aperto un fascicolo per capire meglio i motivi.