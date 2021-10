Iniziativa di solidarietà da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo “Centro”, diretto dalla Dott.ssa Donatella Scafati.

Gli agenti delle due Unità “Trevi” e “Prati” si sono uniti in un’opera di beneficenza, dedicando il loro tempo libero al reperimento di beni di prima necessità per mamme e bambini che sono fuggiti dalla guerra, in modo particolare profughi afgani.

Decine gli scatoloni di cibo, vestiti, articoli per la scuola raccolti dai caschi bianchi, che ieri sono stati consegnati ad una Onlus per la successiva distribuzione presso le varie case famiglia e centri antiviolenza nella città di Roma Capitale e Provincia.

Grazie a questo gesto di solidarietà le mamme con i loro piccoli, che vivono in uno stato di difficoltà, potranno ricevere un aiuto concreto.

Foto in galleria