In data 02/10 alle ore 00,50 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul G.R.A. (A 90) per un incidente stradale avvenuto tra due auto, in prossimità dello svincolo per la Casilina in corsia esterna. Sul posto è intervenuta la squadra VVF di Tuscolano 2 (12/A).

Nello scontro sono rimaste ferite 4 persone

Due le vetture coinvolte, 4 le persone rimaste ferite di cui una grave: trattasi di un uomo, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo di una delle auto coinvolte. Necessario l’utilizzo del gruppo da taglio da perte dei soccorritori per estrarlo.

Successivamente, affidato al personale del 118, è stato trasportato all’ospedale più vicino in codice rosso. Sul posto presente la polizia stradale.

