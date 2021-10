Si è dato alla fuga dopo aver urtato un motoveicolo sulla via Cristoforo Colombo all’incrocio con via Laurentina, l’uomo che, alcune notti fa, a bordo di una vettura Mini One , si è allontanato senza prestare soccorso al centauro, un giovane di 26 anni, trasportato in ospedale per le gravi lesioni riportate.

Eur, incidente stradale con fuga e omissione di soccorso . Polizia Locale rintraccia il responsabile: denunciato

Grazie al tempestivo intervento e all’accuratezza delle indagini degli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, , è stato possibile in poche ore rintracciare il responsabile. Fondamentali gli elementi subito raccolti dai caschi bianchi sul luogo dei fatti, tra cui alcune parti del veicolo; ciò ha permesso di risalire al tipo di mezzo e al suo conducente, allontanatosi dopo lo scontro.

Il ragazzo , italiano di 19 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. Sul posto presenti anche alcune telecamere di videosorveglianza gestite da Roma Servizi della Mobilità , le cui immagini, acquisite dagli operanti sono tuttora al vaglio per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.