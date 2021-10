Calci e pugni che hanno portato alla morte. È successo tutto nella giornata di oggi, venerdì 1 ottobre 2021, in via Tiburtina, all’interno di un esercizio commerciale.

Tiburtina, colluttazione fatale

Erano passate da poco le 5 del mattino quando un cliente (probabilmente ubriaco) avrebbe iniziato ad importunare clienti e titolare di un’attività commerciale.

Ad un tratto, secondo quanto trapela, sarebbe nata una colluttazione tra l’uomo e una persona del locale. Ad avere la peggio è stato tuttavia l’uomo che avrebbe importunato i clienti.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma, purtroppo, dopo aver tentato il tutto per tutto non hanno potuto far altro che registrare il decesso.