Segnalato un brutto incidente avvenuto intorno alle 20 di oggi, 30 settembre 2021 tra Lariano e Artena. Il sinistro è avvenuto poco prima della rotonda che immette nell’ultima cittadina dei Castelli Romani. Sul posto si sono recate le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

L’incidente

Al termine dei suddetti rilievi, presumibilmente sarà chiara la dinamica dell’incidente. Sul luogo c’è anche un’autoambulanza. Una macchina segnalata come “semi distrutta” non fa presagire nulla di buono e i soccorsi del 118 lasciano trasparire come vi sia stato almeno un ferito.

Essendo avvenuto poco fa, sono ancora frammentarie le notizie in merito all’incidente tra Lariano e Artena, avvenuto proprio poco prima le 20 di stasera. Per il momento, non si segnalano comunque particolari criticità sul versante della viabilità. Potrebbero seguire aggiornamenti più precisi e foto.