Pontedilegno-Tonale, il luogo ideale per scoprire la montagna

Ami la montagna, le attività sportive outdoor e le escursioni? Ti piace sciare e vuoi scoprire un ambiente perfetto per la tua prossima settimana bianca? Oppure sei alla ricerca di un luogo dove trascorrere le vacanze in montagna con tutta la famiglia o con un gruppo di amici?

Scopri sul sito www.pontedilegnotonale.com cosa ti offre la zona situata tra Pontedilegno e Tonale, un luogo unico e ricco di risorse, adatto per pianificare le vacanze in montagna per grandi e piccoli.

A Pontedilegno-Tonale si trovano gli impianti sciistici più attrezzati e dotati di tutta Italia, dove si trovano magnifiche piste per la discesa ma anche impianti di risalita sempre attivi, rifugi dove fermarsi a mangiare in compagnia, itinerari per escursioni, ferrate, percorsi per mountain bike e passeggiate adatte anche ai bambini.

Da non perdere è anche il patrimonio culturale della zona, tra città d’arte, borghi antichi, musei da scoprire e tanti eventi musicali, artistici e culturali che possono facilmente coinvolgere tutta la famiglia, offrendo momenti piacevoli e interessanti.

Molti impianti di risalita di questa zona sono aperti tutto l’anno, al fine di consentire la possibilità di raggiungere rapidamente le località in quota, in alcuni casi portando con sé anche la mountain bike: un’occasione interessante per ridurre i tempi e favorire le escursioni.

Per chi invece ama il trekking, è possibile scegliere itinerari di più giorni lungo i sentieri, percorsi in mountain bike, vie ferrate, ma anche passeggiate più o meno lunghe alle quali possono partecipare anche i più piccoli.

Le escursioni in questa zona sono da non perdere poiché consentono di avventurarsi in un paesaggio naturale affascinante e incontaminato e di incontrare interessanti testimonianze storiche e culturali.

Cosa fare con i bambini durante una vacanza in montagna

Non solo l’inverno, con la neve e le piste da sci, ma anche l’estate, permette ai bambini di vivere l’esperienza della montagna con serenità, comfort e sicurezza. Tutto il consorzio Pontedilegno-Tonale dispone di strutture dedicate alle famiglie, offre servizi specifici e consente di usufruire di sconti interessanti. I bimbi hanno la possibilità di interagire con i coetanei, fare amicizia, partecipare a tante iniziative e divertirsi.

Brevi escursioni, percorsi guidati in mountain bike, avvicinamento all’ambiente e agli animali, ma anche giochi, animazione, serate a tema e momenti di svago costituiscono l’occasione ideale per offrire ai bambini una vacanza confortevole, rilassante ma anche educativa. E, al contempo, i genitori possono rilassarsi in tutta tranquillità tra passeggiate, cene romantiche e percorsi benessere nei centri Spa.

Le vacanze in montagna sono quindi da considerarsi un’ottima scelta sia in inverno, con la neve, che in estate, quando la natura offre il suo spettacolo più emozionante. Nella stagione invernale, i piccoli possono comunque divertirsi con i gonfiabili o partecipare alle iniziative organizzate specificamente per loro: campi scuola, discese in slittino, bob, lezioni di sci, e tantissimi altri momenti di divertimento proposti dai parchi giochi sulla neve, sempre aperti per accogliere bambini e ragazzi e offrire loro percorsi coinvolgenti e studiati su misura, in base all’età e alle preferenze personali.