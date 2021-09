Un hotel ideale per le vacanze di tutta la famiglia

Sei alla ricerca di una struttura turistica confortevole e ideale per le vacanze con tutta la famiglia? Vorresti organizzare un soggiorno in montagna in un ambiente sicuro e appassionante anche per bambini? La soluzione migliore è quella di soggiornare in un hotel per bambini in Val di Sole, un luogo piacevole, accogliente e dotato di ogni comfort, studiato su misura per rispettare le esigenze dei più piccoli.

Gli hotel My Family sono infatti progettati per favorire le vacanze in famiglia e per soddisfare i desideri dei bimbi, permettendo comunque ai genitori di trascorrere un soggiorno rilassante e di godere in tutta tranquillità la bellezza del paesaggio.

Le strutture ricettive, situate nelle più belle località del Trentino, offrono una serie di servizi ideali per la famiglia e consentono ai bambini di divertirsi, imparare e avvicinarsi al mondo della montagna con serenità e creatività.

I servizi proposti dagli hotel My Family

La particolarità di queste strutture ricettive è quella di mettere in primo piano le esigenze dei più piccoli, per offrire loro un ambiente piacevole, giocoso e sicuro e, al contempo, permettere ai genitori di trascorrere una vacanza tranquilla e senza pensieri.

Infatti, in un luogo dove i bambini sono sicuri e protetti, anche i grandi riusciranno a gestire il loro tempo in tutto relax. Gli alberghi My Family sono specificamente dedicati ai bambini per offrire appunto ai grandi comfort e relax.

Tutte le camere sono attrezzate per ospitare famiglie con bambini e soddisfare così desideri e necessità di tutta la famiglia. È possibile richiedere ulteriori accessori: fasciatoi, culle, lettini, luci antipaura, scaldabiberon, vaschetta per il bagno, riduttore per il wc e ogni altro dispositivo che potrebbe rendere le vacanze dei piccoli più sicure e confortevoli.

Poiché le vacanze migliori per i piccoli devono prevedere gioco e divertimento, gli hotel My Family offrono un ambiente accogliente e perfettamente organizzato per giocare in tutta sicurezza e serenità.

Le strutture sono dotate di area giochi protetta, slitte e giochi per divertirsi all’aperto, area creativa per disegnare e svolgere attività didattiche e biblioteca.

È disponibile la lavanderia e un centro benessere in grado di accogliere grandi e piccoli per rilassarsi in un ambiente piacevole e coinvolgente.

Animazione e iniziative che coinvolgono tutta la famiglia

Gli hotel per bambini propongono in tutte le stagioni una serie di iniziative interessanti e coinvolgenti, che permettono di avvicinarsi al territorio, di conoscere la cultura locale e di divertirsi all’aperto.

In inverno si può giocare sulla neve in tutta tranquillità e rilassarsi alle terme o in piscina, se il tempo non è dei migliori il miniclub organizza eventi divertenti, momenti di interazione, incontri dedicati alla creatività e iniziative sempre piacevoli e interessanti. L’area giochi, sempre disponibile, permette di divertirsi ma anche di leggere, colorare e sfruttare al massimo la propria creatività.

Anche il menù è concepito per rispondere alle esigenze dei bimbi, ed offre una serie di piatti semplici, naturali e appetitosi, adatti a soddisfare il gusto e le necessità nutrizionali.