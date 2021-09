E’ uno dei volti storici della Polisportiva Borghesiana. Quest’anno sembrava voler fare da semplice “spettatore”, invece il responsabile del settore calcio Lino Virgili lo ha rivoluto in organico. Valerio Arcangeli si è già tuffato in questa nuova stagione: “Dopo quarant’anni nella Polisportiva Borghesiana, alla fine della scorsa annata tra l’altro pesantemente condizionata dai problemi legati al Covid avevo deciso di prendermi una pausa. Ma Lino, che ha preso in estate le redini del settore calcio, mi ha chiesto se volevo tornare a dare il mio contributo e io l’ho fatto volentieri. Ci conosciamo da una vita e l’ho portato io per la prima volta all’interno del nostro club nel lontano 1985.

E’ un ottimo allenatore e al tempo stesso un validissimo organizzatore perchè cura molto i dettagli sia dal punto della struttura che tecnico. Per quanto riguarda me, oggi non faccio parte del nuovo consiglio direttivo della Polisportiva Borghesiana, ma sono rimasto socio”. Di certo se ci sarà da dare un aiuto a livello dirigenziale, Arcangeli non si tirerà indietro: “Ma ci sono persone molto competenti come Luciano Ciuffini, responsabile dei rapporti con la Federazione, e Alessio Piccirilli, che coordina la segreteria del settore calcio. Poi per tutte le informazioni ci si può rivolgere al numero 338.8159645”.

La stagione della Polisportiva Borghesiana sembra essere cominciata sotto buoni auspici: “A livello di Scuola calcio abbiamo già superato la quota di 85 iscritti e questo dato è molto significativo. Inoltre siamo riusciti a formare tutte le categorie del settore giovanile, anche se manca qualche tassello per l’Under 17 regionale. Alla fine abbiamo allestito anche il gruppo Under 14 che sarà misto 2008-2009. Sono convinto che tutte le nostre squadre possano fare un buon campionato, in particolare Under 15 e Under 16 regionali hanno tutte le potenzialità per regalarci belle soddisfazioni. Inoltre c’è la novità di una prima squadra di calcio a 5 femminile: un’avventura che vogliamo affrontare al meglio, come dimostra anche il restyling dei campi di calcio a 5 del nostro centro sportivo che potranno tornare utili anche per la Scuola calcio”.