SP 8, code sulla via del Mare per incidente tra una vettura e un mezzo pesante

Questa mattina, 29 settembre 2021, si segnala la presenza di code sulla via del Mare tra Giardino di Roma e il Grande Raccordo Anulare in entrambe le direzioni a causa di un incidente tra una vettura e un mezzo pesante all’altezza di via di Mezzocammino.

In corso operazioni di pulizia a seguito di perdita di carico. Lo comunica Astral Infomobilità.

Si raccomanda di procedere con cautela. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio