Valmontone. Un nuovo anno con tante novità per le scuole

Un anno scolastico con tante novità per le scuole di Valmontone.

Le dichiarazioni della Consigliera comunale Laura Mujic

Lo ha annunciato la Consigliera comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Laura Mujic, in Consiglio comunale nella mattinata di ieri, martedì 28 settembre. «Il 13 settembre è iniziato il secondo anno scolastico dell’era Covid. Se quello scorso è stato un anno scolastico che abbiamo vissuto con apprensione, cercando quotidianamente di adeguare l’organizzazione dei servizi e le misure preventive all’andamento della Pandemia, quest’anno abbiamo cercato di fare tesoro delle esperienze fatte per cercare di garantire maggiore serenità a insegnanti, studenti e famiglie».

Mensa. «Così come lo scorso anno, la mensa scolastica si svolgerà regolarmente: rispetto allo scorso anno registriamo un parziale ritorno all’utilizzo dei refettori di alcuni plessi scolastici mentre in altri plessi dove maggiore è la densità di popolazione scolastica, si continuerà a mangiare in classe. Con l’avvio dell’anno scolastico inizieranno a essere introdotte anche importanti novità nel servizio a partire, entro la fine dell’anno, dall’eliminazione dei materiali in plastica con l’acquisto di lavastoviglie per consentire l’uso di piatti, bicchieri e posate riutilizzabili. E’, infine, in preparazione il nuovo menu per l’inverno».

Trasporto. «Anche il servizio di trasporto scolastico si svolgerà regolarmente pur con una capienza ridotta all’80%. Dal punto di vista dell’organizzazione pur se in un momento di difficoltà, per il secondo anno consecutivo abbiamo istituito un servizio di trasporto supplementare per le classi dislocate da Padre Pio al centro urbano, interamente a carico del Comune. Abbiamo inoltre chiesto al gestore mezzi più capienti, sulla tratta più trafficata, per ovviare al problema della riduzione dei posti sugli scuolabus».

Servizi. «Grazie al lavoro svolto dall’ufficio scolastico comunale, questo sarà un anno con tante novità volte a migliorare la qualità dei servizi erogati. Prima fra tutte, Spid e PAGO PA. Si tratta del primo ufficio del Comune ad aver pienamente adottato il nuovo sistema dei pagamenti verso la Pubblica amministrazione con possibilità di pagare dalla App spazio scuola, dal sito internet del Comune e dalla postazione Pos allestita in ufficio. Sempre grazie agli Uffici, i Servizi scolastici del comune sono anche sulla APP IO della Pubblica Amministrazione.

Loggandosi e scegliendo, fra la mappa dei servizi locali, quelli del Comune di Valmontone, i cittadini interessati avranno la possibilità di ricevere notifiche sullo stato dei saldi e di pagare i dovuti. Per quest’anno scolastico è stato inoltre adottato il nuovo metodo di prenotazione on line delle cedole librarie per i bambini delle scuole elementari. Gli uffici stanno inoltre lavorando, in coordinamento con l’ASSIC, per riorganizzare il trasporto scolastico degli alunni diversamente abili, allo scopo di garantire puntualità e presenza e di favorire la loro piena integrazione nel tessuto scolastico».

Ringraziamenti. «Un grazie speciale, per tutto questo va come sempre, ai miei collaboratori, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale della scuola e ai genitori per la collaborazione mostrata in questi anni così difficili per tutti. Che sia un anno di buona scuola per tutti».

Foto di repertorio