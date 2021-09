Acea comunica che, a causa di mancata tensione in arrivo da parte del fornitore esterno presso il pozzo Celleta, venerdì 1 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Ceccano : via Celleta (comprese traverse dalla prima alla quarta), parte di via Giacomo Matteotti, via San Giuseppe, parte alta di via Armando Diaz, via Castellone, via Spinetta, via San Sebastiano, via della Cava e zone limitrofe

: via Celleta (comprese traverse dalla prima alla quarta), parte di via Giacomo Matteotti, via San Giuseppe, parte alta di via Armando Diaz, via Castellone, via Spinetta, via San Sebastiano, via della Cava e zone limitrofe Comune di Patrica: parte di via Celleta, via Fontana dei Conti e zone limitrofe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.