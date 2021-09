Choc ad Ardea. Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue

Ieri pomeriggio, 28 settembre 2021, in una abitazione ad Ardea, in località Tor San Lorenzo, è stato ritrovato il cadavere di una donna, in una pozza di sangue.

Ardea, trovato in casa il cadavere di una 68enne

La donna, una vedova del posto di 68 anni, è stata ritrovata morta in casa, con una vistosa ferita sul capo. Stando alla prime ricostruzioni, alcuni vicini hanno allertato il personale del 118, immediatamente intervenuto.

In seguito, allertati dai sanitari sono giunti i Carabinieri della stazione di Marina di Tor San Lorenzo e i colleghi della compagnia di Anzio che hanno avvisato il pm della procura di Velletri.

Disposto l’intervento del medico legale; al momento, non è stata esclusa nessuna pista e si indaga anche per omicidio.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio